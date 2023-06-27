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Güncel
İHA 27.06.2023 16:33

Kilis’te kurban pazarlarında arife günü hareketliliği

Kilis’te Kurban Bayramı’na bir gün kala canlı hayvan pazarlarında yoğunluk devam ediyor.

Kilis’te kurban pazarlarında arife günü hareketliliği
[Fotograf: İHA]

Ülke genelinde olduğu gibi Kilis’te de Kurban Bayramı’nın arife gününde hayvan pazarında yoğunluk devam ediyor. Sabahın ilk ışıkları ile kurbanlık almak için Kilis Merkez'de bulunan hayvan pazarına gelen vatandaşlar, hayvan sahipleriyle yaptıkları sıkı pazarlığın ardından satın aldıkları kurbanlıkları araçlarına yükleyerek götürüyorlar.

Kilis’te kurban pazarlarında arife günü hareketliliği

Kurbanlığını aldığını söyleyen Abdi Filik, ‘‘Allah bu yılda nasip etti kurbanlığımızı aldık herkese nasip etsin her sene bu zamanlara çıkarsın. Bu sene de piyasamız normal.’’ ifadelerini kullanırken herkesin bayramını kutladığını belirtti.

Kilis’te kurban pazarlarında arife günü hareketliliği

Kilis İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri hayvan pazarı girişinde tedbir alarak trafik akışını sağladı.

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Kilis Kurban Bayramı
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