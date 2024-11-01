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Güncel
İHA 01.11.2024 17:44

Kilis'te havaların serinlemesiyle balık satışları arttı

Kilis'te havaların serinlemesiyle balık satışlarında artış görüldü.

Kilis'te havaların serinlemesiyle balık satışları arttı

Balık avı sezonunun 1 Eylül'de başlamasının ardından Karadeniz'de ve Ege'de balıkçıların ağlarına takılan çeşit çeşit balıklar, Kilis'te balıkçı esnafının tezgahlarını süslüyor.

Son günlerde bol miktarda palamutun yanı sıra az da olsa ağlara takılan hamsileri vatandaşa sunan esnaf, havaların serinlemesi ile birlikte satışların artmasından memnun.

Karadeniz'de balıkçıların ağlarına takılan ve ortalama ağırlıkları 1 ile 2 kilogram gelen palamutları vatandaşlara sunmak için indirim yaparak tanesini 150 TL'den satışa sunduğunu belirten Uğur İncirli, "1 Eylül de başlayan sezondan sonra denizlerde palamut bolluğu yaşanıyor. Diğer balıkların yanı sıra tezgahlara getirdiğimiz ve kilosu 250 TL olan, ağırlıkları ise 2 kilogramı bulan palamutları vatandaşlara tanıtmak ve tadına baktırmak için tanesini 150 TL'den satışa çıkardık'' dedi.

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Balıkçılık Kilis
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