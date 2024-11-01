Açık 14.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 01.11.2024 17:26

Sinop'ta Kızılay Haftası dolayısıyla kan bağışı kampanyası düzenlendi

Sinop'ta, Kızılay Haftası dolayısıyla düzenlenen kan bağışı kampanyası ile vatandaşlara bilgi verildi.

Sinop'ta Kızılay Haftası dolayısıyla kan bağışı kampanyası düzenlendi

Türk Kızılay Sinop Şubesi tarafından Uğur Mumcu Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, protokol üyeleri ile vatandaşlar kan bağışında bulundu.

Etkinlik çerçevesinde Türk Kızılayın çalışmalarının yer aldığı fotoğraf sergisi de açıldı.

Vali Mustafa Özarslan da etkinliğe katılarak, çalışmalar hakkında Kızılay yetkililerden bilgi aldı.

Görevlilerle sohbet ederek sergiyi gezen Vali Özarslan, vatandaşları kan bağışında bulunmaya davet etti.

Kızılayı destekleyen bütün vatandaşlara teşekkür eden Özarslan, "Herkes kan vermek için sorumlu değil, sağlık şartlarınız uygunsa kan verebiliyorsunuz. İnanıyorum ki milletimiz her zaman birbirinin acısını hissediyor, bir kişinin acısı hepimizin acısı millet olmak bir olmaktır. Kızılay çok yaşasın diyorum. Kızılayı destekleyen bütün vatandaşlarımıza minnettarlığımı ifade ediyorum" diye konuştu.

Türk Kızılay Sinop Şube Başkanı Kemal Albayrak ise Kızılay Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlediklerini, özellikle okullarda çocuklara yönelik bilgilendirme faaliyetleri yürüttüklerini kaydetti.

ETİKETLER
Kan Bağışı Kızılay Sinop
Sıradaki Haber
Kütahya DPÜ'de ameliyathaneler için anestezi gazı filtresi geliştirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:27
Soykırımcı İsrail saldırdığı aile apartmanında 247 akrabayı katletti
18:12
Artvin'de heyelan yolu kapattı
18:07
Bakan Tekin: Okulların tamamına yakını internet altyapısına kavuştu
18:00
Muğla açıklarında 27 düzensiz göçmen kurtarıldı, 44 göçmen yakalandı
17:48
Yalova'da kaçak midye avcılığına 850 bin lira ceza
17:54
Tarımsal destekleme ödemeleri bugün hesaplara aktarılıyor
İsrail'in Beyrut'un güneyine düzenlediği hava saldırıları devam ediyor
İsrail'in Beyrut'un güneyine düzenlediği hava saldırıları devam ediyor
FOTO FOKUS
İBB'ye ait yol bakım aracı yoldan çıktı, 8 araca çarptı: 3 yaralı
İBB'ye ait yol bakım aracı yoldan çıktı, 8 araca çarptı: 3 yaralı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ