Sinop'ta Kızılay Haftası dolayısıyla kan bağışı kampanyası düzenlendi

Türk Kızılay Sinop Şubesi tarafından Uğur Mumcu Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, protokol üyeleri ile vatandaşlar kan bağışında bulundu.

Etkinlik çerçevesinde Türk Kızılayın çalışmalarının yer aldığı fotoğraf sergisi de açıldı.

Vali Mustafa Özarslan da etkinliğe katılarak, çalışmalar hakkında Kızılay yetkililerden bilgi aldı.

Görevlilerle sohbet ederek sergiyi gezen Vali Özarslan, vatandaşları kan bağışında bulunmaya davet etti.

Kızılayı destekleyen bütün vatandaşlara teşekkür eden Özarslan, "Herkes kan vermek için sorumlu değil, sağlık şartlarınız uygunsa kan verebiliyorsunuz. İnanıyorum ki milletimiz her zaman birbirinin acısını hissediyor, bir kişinin acısı hepimizin acısı millet olmak bir olmaktır. Kızılay çok yaşasın diyorum. Kızılayı destekleyen bütün vatandaşlarımıza minnettarlığımı ifade ediyorum" diye konuştu.

Türk Kızılay Sinop Şube Başkanı Kemal Albayrak ise Kızılay Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlediklerini, özellikle okullarda çocuklara yönelik bilgilendirme faaliyetleri yürüttüklerini kaydetti.