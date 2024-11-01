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Güncel
AA 01.11.2024 17:13

Şanlıurfa'da soya fasulyesi hasadı yapıldı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde mısıra alternatif olarak ekilen soya fasulyesinin hasadı gerçekleştirildi.

Şanlıurfa'da soya fasulyesi hasadı yapıldı

Suruç İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Murat Yahlizade, gazetecilere yaptığı açıklamada, geliştirdikleri proje kapsamında ilçede bazı çiftçilerin soya fasulyesi ekimi yaptığını belirtti.

Çiftçilere alternatif ürüne gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür eden Yahlizade, şunları kaydetti:

"Özellikle yüzde 75 hibe desteği, çiftçilerin üretime daha fazla yatırım yapmalarını sağladı. Suruç'ta başlatılan soya fasulyesi üretimi projesi, bölgedeki tarımın çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir. Bu proje sayesinde hem çiftçiler hem de ülke ekonomisi kazançlı çıkacak. 733 dekar arazide üretici tarafından ekim yapıldı."

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Hibe Desteği Şanlıurfa Tarım Üretimi Tarım ve Orman Bakanlığı
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