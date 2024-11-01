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Güncel
DHA 01.11.2024 15:48

Tokat'ta kazada ölen iki arkadaş, son yolculuklarına uğurlandı

Tokat'ta ağaca çarparak ikiye bölünen otomobilde hayatını kaybeden Salih T. ile Sevgi H.'nün cenazeleri, toprağa verildi.

Tokat'ta kazada ölen iki arkadaş, son yolculuklarına uğurlandı

Kaza, dün Gaziosmanpaşa Bulvarı kent merkezi girişinde meydana geldi.

Sürücüsü belirlenemeyen otomobil, Tokat-Sivas kara yolu Geyraz mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Savrularak tarlaya devrilen otomobil, ikiye bölündü. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobilde bulunan Salih T. ile Sevgi H.'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Muhammet S, ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Salih T. ve Sevgi H.'nün cenazeleri, dün Tokat Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Salih T. 'nın cenazesi merkeze bağlı Çördük köyünde, Sevgi H.'nün cenazesi ise kent merkezinde toprağa verildi. Muhammet S.'in tedavisini sürdüğü, durumunun iyi olduğu bildirildi. Diğer yandan otomobilin kimin kullandığının belirlenmesine ilişkin çalışmalar sürüyor.

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