Haber Giriş: 27 Eylül 2021 Pazartesi 23:52Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kilis’te gıda denetimi sürüyor
[Fotoğraf: İHA]
Kilis’te Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, gıda satışı yapılan iş yerlerinde denetimleri sıklaştırdı.
Risk esaslı denetim programı kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün talimatlarıyla Kilis’te, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, Kent merkezinde gıda ürünleri satan iş yerlerinde denetimlerini sıklaştırdı.
Vatandaşların daha rahat ve güvenilir sağlıklı bir ortamda gıda maddesi almaları için denetimlerini sürdürdüğünü, denetim sürecinde ürünlerin etiketi ve uygun şartlarda satılıp satılmadığı kontrol edildiği bildirildi.
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