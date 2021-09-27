Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il merkezi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen, Havran, İvrindi, Marmara ve Susurluk ilçelerinde 20.09.2021-26.09.2021 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 116 aranan şahıs gözaltına alınırken, adlî makamlara sevk edilen 39 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda 9 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silahlara ait 60 adet fişek, 13 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 163 adet kartuş, 8 adet kurusıkı tabanca ve bu tabancalara ait 114 fişek ele geçirildi

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak 20-26.09-2021 tarihinde yapılan 53 ayrı çalışmada il merkezi ile Bandırma, Edremit ve Ayvalık ilçelerinde 75 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, 4 şahıs sevk edildiği adlî makamlarca tutuklandı. Bir şahıs adlî kontrol şartıyla, 70 şahıs da haklarında yapılan adlî işlemler neticesinde serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda 942 gram esrar maddesi, 5 kök kenevir bitkisi, bin 837 adet sentetik ecza hap, 11 adet ecstasy hap, 86 gram bonzai, 58 gram metamfetamin, 1 adet ruhsatsız tüfek, 56 adet fişek ele geçirildi.

