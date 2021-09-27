Dağlık Karabağ ve çevresindeki illeri Ermenistan'ın işgalinden kurtarmak için 27 Eylül'de operasyon başlatan Azerbaycan ordusu, 44 gün süren savaşta topraklarını kurtarırken, Ermenistan ordusuna büyük darbe vururken, Karabağ Savaşı’nda 2 bin 904 asker şehit oldu.

2 bin 904 şehit için Azerbaycan Kars Başkonsolosluğunca anma programı düzenlendi. Erzurum yolu üzerinde bulunan Merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev Parkı’nda düzenlenen törene Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek, Belediye Başkan Yardımcısı Nihat Oğuz, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan programda Azerbaycan merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’in heykeline kırmızı güller bırakıldı.

“1 yıl önce topraklarımızı işgalden kurtardık”

Azerbaycan şehitlerini andıklarını ifade eden Başkonsolos Nuri Guluyev, “Bugün Azerbaycan’ın tarihinde çok önemli bir sayfanın yıl dönümüdür. 30 yıla yakın Azerbaycan topraklarını işgal eden Ermeni barbarları, 1 yıl önce yeni bir strateji ile ortaya çıkıp, yeni topraklar uğrunda, yeni savaş iddiasıyla bize karşı, ordumuza karşı hücuma başladılar. Ülkemiz karşı hücuma geçerek, 200 yıldan beri ilk defa işgal olunan topraklarımızı azat etmeye başladı. Ve 27 Eylül, 1 yıl önce ilk günde birçok topraklarımız işgalden kurtarıldı” dedi.

“2 bin 904 şehit verdik”

Guliyev, “Bu savaş 44 gün sürdü. 44 gün içinde 2 bin 904 şehit verdik. Allah bütün Türk aleminin şehitlerine rahmet eylesin. Onları biz daime rahmetle anıyoruz. Onlara borcumuz sonsuzdur. Ve bugün onların ruhları şaddır ki topraklarımız kurtulmuştur. Bugün azat olmuş, toprağını azat etmiş bir ülkenin vatandaşı olarak, ülkenin bir Başkonsolosu olarak karşınıza çıkmış bulunuyorum ve bunun sevincini yaşıyorum. Çünkü yıllardır işgalde kalan topraklarımızı, işgal edenleri ifşa etmek için mücadele verdik. Savaştık ve bugün o savaşın meyvelerini yemekteyiz” diye konuştu.

“8 Kasım’da Zafer Bayramımızı ilan ettik”

Başkonsolos Nuri Guliyev, "44 gün bizim için çok zor günler oldu. 30 yıl bu savaşa hazırlandık. Çünkü o toprakların asıl sahipleri biziz ve savaşın sonunda da herkes gördük ki hakikaten sahibi olmayanlar, işgal ettikleri topraklara masraf etmediler. Sadece yıktılar, onlar şuur altı ne kadar deseler o topraklar bizimdir. Bu toprakların sahibi Azerbaycan Türkleridir ve bir onlar toprakları alacaklar. O gün bugün başladı. Bundan 1 yıl önce 27 Eylül’de biz o günü başlattık ve 44 günün sonunda 8 Kasım’da Zafer Bayramımızı ilan ettik” şeklinde konuştu.

Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuri Guliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da destekleri için teşekkür etti.

Program daha sonra Azerbaycan Kars Başkonsolosluğunda devam etti.

