Haber Giriş: 29 Haziran 2022 Çarşamba 15:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kilis'te 4 köye kapalı sistem yeni sulama kanalı yapılacak
[Fotoğraf: AA]
AK Parti Kilis İl Başkanı Murat Karataş, 4 köye yapılacak kapalı sistem sulama kanalı projesinin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylandığını bildirdi.
Karataş, merkeze bağlı Karamelik, Küçükkonak, Büyükkonak ve Çörten köylerinde bulunan arazilerin sulanması için 12 milyon 500 bin lira yatırımla kapalı sistem yeni sulama kanalı yapılacağını belirtti.
4 köyde bulunan arazilerin sulanabilmesi amacıyla yapılan projenin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylandığını aktaran Karataş, "Kapalı sistemle arazilerimizi suya kavuşturacak ve çiftçilerimize önemli katkı sağlayacak olan ve bu yıl sonuna kadar hayata geçirilmesi hedeflenen projenin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim. Çiftçilerimize ve Kilis'imize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
Etiketler: Kilis Tarım Üretimi
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