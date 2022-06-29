Karataş, merkeze bağlı Karamelik, Küçükkonak, Büyükkonak ve Çörten köylerinde bulunan arazilerin sulanması için 12 milyon 500 bin lira yatırımla kapalı sistem yeni sulama kanalı yapılacağını belirtti.

4 köyde bulunan arazilerin sulanabilmesi amacıyla yapılan projenin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylandığını aktaran Karataş, "Kapalı sistemle arazilerimizi suya kavuşturacak ve çiftçilerimize önemli katkı sağlayacak olan ve bu yıl sonuna kadar hayata geçirilmesi hedeflenen projenin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim. Çiftçilerimize ve Kilis'imize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.