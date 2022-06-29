Haber Giriş: 29 Haziran 2022 Çarşamba 14:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de suçüstü yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Düziçi ilçesinde hırdavat malzemesi çalmaya çalışırken yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İrfanlı Mahallesi'ndeki bir apartmanın bodrumundan hırdavat malzemesi çalmaya çalışan 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklandı, 2'si serbest bırakıldı.
Etiketler: Osmaniye Hırsızlık Polis Emniyet Genel Müdürlüğü
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