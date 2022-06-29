Haber Giriş: 29 Haziran 2022 Çarşamba 14:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
[Fotoğraf: İHA]
Kahramanmaraş’ta düzenlenen operasyonda terör örgütüne ait depoda çok sayıda silah, mühimmat ve örgütsel doküman ele geçirildi.
Kahramanmaraş’ta düzenlenen operasyonda terör örgütüne ait depoda çok sayıda silah, mühimmat ve örgütsel doküman ele geçirildi.
Jandarma ekipleri Çağlayancerit ilçesi Engizekler kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik Şehit Jandarma Er Muharrem Özkan Operasyonu düzenledi.
Düzenlenen operasyonda geçmiş yıllarda kullanıldığı değerlendirilen depo içerisinde çok sayıda silah, mühimmat ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.
Etiketler: Kahramanmaraş Silah Kaçakçılığı
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