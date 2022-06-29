Haber Giriş: 29 Haziran 2022 Çarşamba 15:04Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Hatay’da hırsızlık olayına karışan 10 şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: İHA]
Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da hırsızlık olaylarına karışan 25 şüpheliden 10'u tutuklandı.
Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da hırsızlık olaylarına karışan 25 şüpheliden 10'u tutuklandı.
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri iki hafta boyunca il merkezinde meydana gelen hırsızlık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Gözaltına alınan 25 şüpheliden 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.
5 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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