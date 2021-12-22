Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kazım Karabekir Mahallesi'nde bir araçta yabancı uyrukluların olduğunu tespit etti.

Yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen ve yakalanan 3 Suriye uyruklu, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan N.Ö. ve Suriye uyruklu B.A, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.