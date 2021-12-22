Haber Giriş: 22 Aralık 2021 Çarşamba 14:25Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Nazilli’de ev yangını
[Fotoğraf: İHA]
Aydın’ın Nazilli ilçesinde meydana gelen yangında müstakil ev kullanılmaz hale geldi.
Sümer Mahallesi 184 Sokak üzerinde yer alan Yıldıray B.’ye ait müstakil evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi Nazilli İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: İHA]
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yangında ev kullanılmaz hale gelirken, ev sakinleri yangın dolayısıyla büyük üzüntü yaşadı.
Yangınla ilgili inceleme devam ediyor.
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