Haber Giriş: 22 Aralık 2021 Çarşamba 14:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi
[Fotoğraf: AA]
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
Çukuryurt Mahallesi istikametine ilerleyen 27 yaşındaki Muzaffer Sevencan idaresindeki otomobil, Yeniköy mevkisinde kontrolden çıkarak akaryakıt istasyonunun içerisine girerek devrildi.
Kazanın ardından akaryakıt istasyonu çalışanları durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri otomobil sürücüsü Sevencan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kaza yapan otomobil ekiplerce olay yerinden kaldırıldı.
Etiketler: Tekirdağ Trafik Kazası
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