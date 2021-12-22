Haber Giriş: 22 Aralık 2021 Çarşamba 14:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kurallara uymayan sürücüler dron görünce panik yaşadı
[Fotoğraf: AA]
Kırklareli'nde trafik polisleri dronla denetim yaptı. Kurallara uymayan sürücüler, dronu görünce emniyet kemerini takmaya çalıştı.
Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kırklareli-İstanbul otoyolunda uygulama yaptı.
Polis ekipleri drone ile emniyet kemeri takmayan, hız kurallarına uymayan, cep telefonu ile konuşan, kullandığı kamyonun kasa brandasını kapatmayan ve karayolunda kontrolsüz bekleme yapan sürücüleri tespit etti.
[Fotoğraf: AA]
14 sürücüye cezai işlem uygulandı
Dron ve ekipleri fark eden bazı sürücüler kontrol noktasına yaklaştığı sırada emniyet kemerini takmaya çalıştı.
Denetimde trafik kurallarını ihlal eden 14 sürücüye ceza yazıldı.
Emniyet Müdürlüğü ekipleri çeşitli noktalarda gün boyunca denetimlerini sürdürecek.
Etiketler: Denetim Kırklareli Trafik
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