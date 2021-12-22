Haber Giriş: 22 Aralık 2021 Çarşamba 14:00Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Sakarya’da sahte içki operasyonu: 4 gözaltı
[Fotoğraf: DHA]
Sakarya’da polisin düzenlediği operasyonda 924 litre etil alkol, 64 litre ve 82 şişe sahte içki ile 4 kişi gözaltına alındı.
Sakarya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Arifiye ilçesinde bir depoda, Kaynarca ilçesinde imalathane olarak kullanılan 2 evde ve Serdivan ilçesinde durdurulan 1 araçta arama yaptı.
Operasyonda 924 litre yüzey temizleyici olarak kullanılan etil alkol, 64 litre ve 82 şişe sahte içki, alkol yapımında kullanılan 29 kit, 96 boş şişe, alkol imalinde kullanılan 2,5 litre aroma ve 17 paket gümrük kaçağı sigara filtresi ele geçirildi.
4 kişi gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Etiketler: Sahte İçki Sakarya
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