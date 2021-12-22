Sakarya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Arifiye ilçesinde bir depoda, Kaynarca ilçesinde imalathane olarak kullanılan 2 evde ve Serdivan ilçesinde durdurulan 1 araçta arama yaptı.

Operasyonda 924 litre yüzey temizleyici olarak kullanılan etil alkol, 64 litre ve 82 şişe sahte içki, alkol yapımında kullanılan 29 kit, 96 boş şişe, alkol imalinde kullanılan 2,5 litre aroma ve 17 paket gümrük kaçağı sigara filtresi ele geçirildi.

4 kişi gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.