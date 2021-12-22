Haber Giriş: 22 Aralık 2021 Çarşamba 13:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sahte içki ürettiği iddiasıyla bir kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Elazığ'da bir imalathaneye düzenlenen operasyonda sahte içki ürettiği iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşı öncesi piyasaya sahte ve kaçak içki sürüleceği bilgisi üzerine belirlenen bir adrese operasyon düzenledi. Söz konusu adreste arama yapan jandarma, yılbaşında piyasaya sürülmek üzere hazırlanan 410 litre kaçak üretilen içkii ve yakalanan bir kişinin üzerinde ruhsatsız tabanca, iki tabanca şarjörü ve 25 tabanca fişeği ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Elazığ Sahte İçki
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