Haber Giriş: 22 Aralık 2021 Çarşamba 12:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şırnak'ta kar ulaşımı aksattı
[Fotoğraf: AA]
Şırnak'ın kent merkezi ve Beytüşşebap ilçesinde etkili olan kar, yüksek kesimlerde ulaşımda aksamaya neden oldu.
İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, Beytüşşebap ilçesine bağlı Gökçe ve Yeşilöz ile merkeze bağlı Güneyçam köyü yolu kar nedeniyle kapandı.
Ekipler, kar kalınlığının yer yer 50 santimetreyi bulduğu bölgede iş makineleri ile kapanan yolları açmak için yoğun çaba gösteriyor.
Etiketler: Kar Yağışı Şırnak Ulaşım
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