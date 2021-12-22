İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, Beytüşşebap ilçesine bağlı Gökçe ve Yeşilöz ile merkeze bağlı Güneyçam köyü yolu kar nedeniyle kapandı.

Ekipler, kar kalınlığının yer yer 50 santimetreyi bulduğu bölgede iş makineleri ile kapanan yolları açmak için yoğun çaba gösteriyor.