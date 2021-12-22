Olay, 17 Ağustos gecesi, İncesu ilçesi Bahçesaray Mahallesi'nde meydana geldi. 17 yaşındaki Berat A. ile 16 yaşındaki İkra Nur Türksoy, eğlenmek için arkadaşlarının evine gitti. Berat A., burada boş olduğunu sandığı av tüfeğini eline alıp tetiğe bastı. Tüfekten çıkan saçma, Türksoy'un başına isabet etti. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, İkra Nur Türksoy'un hayatını kaybettiğini belirledi.

[Fotoğraf: DHA]

"Kasten öldürme" suçundan dava açıldı

Gözaltına alınan Berat A. ve arkadaşı Osman Ç. tutuklandı. Osman Ç., 21 Ekim'de tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi. Sanıklar hakkında "kasten öldürme" suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanıkların yaşlarının küçük olması nedeniyle basına kapalı oturumda görülen davanın üçüncü duruşmasında tutuklu sanık Berat A. hazır bulunurken, tutuksuz sanık Osman Ç. katılmadı. Önceki ifadelerini tekrar eden sanıklar beraatlerini istedi.

Duruşma savcısı esasa ilişkin mütalaasını tekrar ettiğini belirterek, sanık Berat A.'nın müebbet hapis ile cezalandırılmasını, tutuksuz sanık Osman Ç.'nin ise beraatine hükmedilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Berat A.'yi, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, tutuksuz sanık Osman Ç.'nin ise aynı suçtan beraatine hükmetti.