Bingöl İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, il genelinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle 31 köy yolu ulaşıma kapandı.

Merkeze bağlı 10 köy ile ilçelerden Adaklı'da 2, Genç'te 7, Karlıova ve Solhan'da 6'şar köy ile ulaşım sağlanamıyor.

Kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için il genelinde 3 kar küreme, 2 kar savurma, 19 greyder, 25 kepçe ve 110 personel ile başlatılan çalışmalar sürüyor.