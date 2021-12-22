Rize'de dün geceden itibaren aralıklarla devam eden kar sebebiyle merkezde 4, Çamlıhemşin'de 24, Ardeşen'de 11 ve Fındıklı'da 1 olmak üzere 40 köyle ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için 25 iş makinesi ve 30 personelle çalışma yürütüyor.

Ayder yaylasında kar kalınlığı 40 santimetre

Öte yandan, dünyaca ünlü Ayder Yaylası'nda kar kalınlığı yaklaşık 40 santimetreye ulaştı.

[Fotoğraf: AA]

Karayolları ekipleri, Ovit Dağı Sivrikaya mevkisindeki tünel bölgesi ile Ayder Yaylası'nda, yolların araç trafiğine açık kalması ve buzlanma olmaması için çalışmalara devam ediyor.