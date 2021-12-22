Haber Giriş: 22 Aralık 2021 Çarşamba 14:28Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Hava eksi 12 dereceye düştü, çeşmeden akan su dondu
[Fotoğraf: İHA]
Denizli’nin 1325 rakımda bulunan Çameli ilçesinde hava sıcaklığının eksi 12 dereceye kadar düşmesi ile birlikte, akan muslukta 50 santimetre buz sarkıtı oluştu.
Kar yağışının yerini dondurucu soğuklara bıraktığı Çameli ilçe merkezinde termometreler gece en düşük hava sıcaklığını eksi12 derece olarak ölçtü. Yüksek kesim mahallelerde hava eksi 15 derece olurken, Yaylacık Yamaç Pistinde ise eksi 22 derece olduğu öğrenildi. Soğuk havanın hayatı olumsuz etkilediği ilçede, akan çeşmedeki sular dahi donmaya başladı.
Sanayi sitesinde oto tamircisi olan Ramazan Koçyiğit, çay demlemek için mutfağa gitti. Bu esnada çeşmeye yönelen Koçyiğit, soğuk havanın etkisiyle çeşmede 50 santimetre buz sarkıtı olduğunu fark etti.
Buz kütlesini kıramaya çalışan Koçyiğit, ardından cep telefonuyla o anı görüntüledi.
Etiketler: Denizli Hava Durumu Kar Yağışı
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