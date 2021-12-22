Kar yağışının yerini dondurucu soğuklara bıraktığı Çameli ilçe merkezinde termometreler gece en düşük hava sıcaklığını eksi12 derece olarak ölçtü. Yüksek kesim mahallelerde hava eksi 15 derece olurken, Yaylacık Yamaç Pistinde ise eksi 22 derece olduğu öğrenildi. Soğuk havanın hayatı olumsuz etkilediği ilçede, akan çeşmedeki sular dahi donmaya başladı.

Sanayi sitesinde oto tamircisi olan Ramazan Koçyiğit, çay demlemek için mutfağa gitti. Bu esnada çeşmeye yönelen Koçyiğit, soğuk havanın etkisiyle çeşmede 50 santimetre buz sarkıtı olduğunu fark etti.

Buz kütlesini kıramaya çalışan Koçyiğit, ardından cep telefonuyla o anı görüntüledi.