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Güncel
İHA 12.12.2023 15:04

Kilis’te 2 bin araca 3 milyon 573 bin TL ceza

Kilis’te son 40 günde trafik güvenliği çalışmalarında sorgulanan 15 bin 628 araçtan 2 bin 5’ine 3 milyon 573 bin 925 TL para cezası uygulandı. 30 adet motosiklet ve 52 araç trafikten men edildi.

Kilis’te 2 bin araca 3 milyon 573 bin TL ceza

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl genelinde yapılan trafik denetimleri hız kesmeden devam ediyor. Denetimlerde son 40 gün içerisinde 15 bin 628 araç sorgusu yapılarak, 2 bin 5 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı. Denetimlerde ayrıca, 30 motosiklet ve 52 araç trafikten men edildi.

Denetimlerde, şehir merkezi ve kırsal alanlarda, çevreye rahatsızlık verecek şekilde gürültü çıkarmaktan, seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, kırmızı ışık ihlali yapmak ve alkollü araç kullanmak olmak üzere toplam 3 milyon 573 bin 925 TL idari para cezası uygulanırken 30 motosiklet 52 araç trafikten men edildi. Ayrıca ticari araçların kışlık lastikleri kontrol edildi. 

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