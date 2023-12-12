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Güncel
İHA 12.12.2023 14:57

Aydın’da kadına karşı şiddet toplantısı gerçekleştirildi

Aydın’da kadına karşı şiddet konusu ve alınan önlemler masaya yatırılırken, gerçekleştirilen toplantıya başkanlık yapan Aydın Valisi Yakup Canbolat, "Kadına yönelik şiddetle, çağdaş dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkin mücadele edilmektedir" dedi.

Aydın’da kadına karşı şiddet toplantısı gerçekleştirildi
[Fotograf: İHA]

Aydın’da, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyonu Toplantısı gerçekleştirildi.

Aydın Valisi Yakup Canbolat’ın başkanlığında ilgili kurum yöneticilerinin katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda kadına karşı şiddet konusu ve alınan önlemler masaya yatırıldı.

Şiddetle mücadele çerçevesinde sunulan hizmetlerin etkin bir şekilde yürütülmesi ve uygulamadaki sorunların giderilmesi amacıyla düzenlenen toplantıda Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Komisyonunun 2023 yılında aldığı tedbirler görüşüldü.

Toplantıda şiddetin önlenmesi amacıyla erkeklere yönelik eğitim, bilinçlendirme ve farkındalık faaliyetlerinin arttırılması için paydaş kurumlar ile STK’ların topyekün mücadele ile iş birliği içinde çalışmalar yapmasına, şiddet mağdurlarının güçlendirilmesine yönelik eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarına devam edilmesine, kadına yönelik şiddetle mücadele alanında hizmet veren kamu kurum ve kuruluşlarının birlikte ve koordineli şekilde çalışmasının önemi üzerinde durularak, işbirliğinin devam ettirilmesi konuları görüşüldü.

Toplantıda konuşan Vali Canbolat; “Kadına yönelik şiddetle, çağdaş dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkin mücadele edilmektedir” dedi.

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Aydın Kadına Şiddet
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