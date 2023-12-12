Çok Bulutlu 9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 12.12.2023 14:27

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi 50. yılını kutluyor

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin kuruluşunun 50. yılı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi 50. yılını kutluyor

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi 50. kuruluş yıl dönümü etkinliği ve Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (TEPDAD) akreditasyon belgesinin takdim töreni gerçekleştirildi.

Tıp Fakültesi Hastanesi Mor Salonda gerçekleştirilen törene, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (TEPDAD) Başkanı Prof. Dr. İskender Sayek, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erol Gürpınar, Başhekim Prof. Dr. Yıldıray Çete, rektör yardımcıları, fakülte dekanları, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Rektör Özkan, yaptığı konuşmada, üniversitenin ilk tohumunun tıp fakültesinin temelleriyle atıldığını söyledi.

Akdeniz Üniversitenin ülkenin en saygın ve değerli üniversiteleri arasında yerini aldığını belirten Özkan, "Üniversitemiz, dünyada ilk olan operasyonlara, öncü çalışmalara imza attı. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültemiz yarım asırlık tecrübesi ile geleceği inşa etmeye devam ederken eğitim öğretim kalitesiyle de ön sıralarda yer almaya devam ediyor. Türkiye’nin en seçkin öğrencileri bu birikim ve deneyimin ışığında öğrenim görüyorlar. Bilgi, deneyim ve tecrübe sahibi, alanında uzman hocalarımız tarafından meslek hayatlarına en iyi şekilde hazırlanıyorlar. Eğitim sistemimizde geçmişin tecrübelerinden faydalanırken günümüz teknolojilerinin verdiği imkanları da en verimli şekilde kullanmaya özen gösteriyoruz" diye konuştu.

Ortaya koyulan başarılı çalışmaların Tıp Fakültesi'nin hak kazandığı akreditasyonla taçlandığını ifade eden Özkan, TEPDAD tarafından verilen akreditasyon belgesinin kaliteli eğitimin somut göstergeleri olması açısından büyük önem arz ettiğini ve tıp fakültesinden mezun olan öğrencilerin dünyanın her yerinde geçerli olan bir diplomaya sahip olacakları belirtti.

TEPDAD Başkanı Prof. Dr. İskender Sayek de Akdeniz Üniversitesi'nin ilk akreditasyona hak kazanan 8 tıp fakültesinden biri olduğunu dile getirdi.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin kuruluşundan bugüne kadar olan gelişmeleri katılımcılarla paylaşan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erol Gürpınar ise akreditasyon takdim belgesini üçüncü defa almış olmanın gururunu yaşadıklarını anlattı.

Program sonunda Sayek, Akdeniz Üniversitesi eğitim programının 2029 yılına kadar akredite edildiğini söyleyerek Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erol Gürpınar'a akreditasyon belgesini takdim etti.

ETİKETLER
Antalya
Sıradaki Haber
Karla kaplı Munzur Dağları’nda yiyecek arayan bozayı görüntülendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:02
İstanbul Havalimanı, karbon akreditasyonu sertifikası programında 4. seviyeye ulaştı
14:58
Rekabet Kurulu bilişim sektöründeki 18 teşebbüsün savunmasını aldı
14:59
Sakarya'da bir araçta 13,2 kilogram kokain ele geçirildi
14:35
İspanyol oyuncu Penelope Cruz'dan Gazze için "acil ateşkes" çağrısı
14:18
Abartı egzoz bulunan araç trafikten men edildi
14:16
Bahçeli, hakem Halil Umut Meler’e saldırıyı kınadı
Amasra'ya gelen turist sayısı 2 milyonu aştı
Amasra'ya gelen turist sayısı 2 milyonu aştı
FOTO FOKUS
Gazze'de yenidoğanlar yaşama tutunmak için mücadeleye kundakta başlıyor
Gazze'de yenidoğanlar yaşama tutunmak için mücadeleye kundakta başlıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ