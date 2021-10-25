Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Antalya'da tenis branşına ilgiyi arttırmak amacıyla Cumhuriyetin 98'inci yıl dönümünde turnuva yapılacak.

Kulüp binası önündeki tenis kortlarında gerçekleştirilecek turnuvaya büyük erkeklerde 40 yaş altı ve 40 yaş üstü, büyük kadınlarda 35 yaş altı ve 35 yaş üstü, genç erkek ve kızlarda 14 ile 17 yaş arası, yıldız erkekler ve kızlarda ise 9 ile 13 yaş arası sporcular katılabilecek.

Gelenekselleşmesi planlanan turnuvanın başvuruları Kepez Belediyesi Spor Kulübü binasında yapılacak.

Turnuva 29 Ekim’de başlayacak ve 1 Kasım’da sona erecek.