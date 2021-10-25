Elmalı Mahallesi'nde yaşayan Hasan Korkmaz, Elmalı Yaylası'ndaki 30 küçükbaş hayvanını kaybetmesi üzerine Orman İşletme Müdürlüğünden yardım istedi.

Bunun üzerine harekete geçen orman ekibi, jandarmayla birlikte bölgede arama ve tarama çalışması yaptı.

Yaklaşık 4 saat süren ve drone kullanılan çalışmaların sonunda, sürünün yaylaya yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta Kepir İnekbaşı mevkisinde olduğu tespit edildi.

Ekipler, sürüyü sahibine teslim etti.