Öğrencilere destek olan okul yönetimi ise ailelere zarflar göndererek, parayı zarfın içerisinde göndermelerini istedi.



Depremzedelere destek olmak amaçlı başlatılan yardım kampanyası sonucunda öğrenci ve öğretmenlerin topladığı 26 bin 310 lira Bayburt Valiliği yardım hesabına yatırıldı. Gönüllü olarak harçlıklarını depremzedelerle paylaştıklarını belirten öğrenciler, maddi desteğin yanı sıra deprem bölgesindeki insanlara dua ederek manevi destek sunduklarını söylediler.



Öğrencilerin düşünceli davranışı yürekleri ısıttı



Depremin olduğu ilk günden beri aklının ve kalbinin deprem bölgesinde olduğunu ifade eden Enes Aktürk isimli öğrenci, "Belki de bu yardım başka insanların kurtulmasına, onların da bir başka insanı kurtarmasına yardımcı olacak` diyerek zarfı para toplanan kutuya attı. Bir diğer öğrenci ise depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına baş sağlığı dileyerek, `Ülkemizde yaşanan büyük depremde vefat edenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Ben de oradaki kardeşlerimize, ablalarımıza, abilerimize yardımcı olmak amacıyla bağış yapmak istiyorum" dedi.



Ellerinden geldiğince maddi ve manevi olarak destek olduklarını söyleyen öğrenciler, "Allah herkesin yardımcısı olsun" diye konuştu.



Okul müdürü Selçuk Çakmak, Şehitler Ortaokulu ailesi olarak depremin olduğu ilk günden itibaren deprem bölgesindeki vatandaşlar için seferber olduklarını kaydederek, "Deprem bölgesine öğretmen arkadaşlarımız gittiler, kurtarma ekibi içerisinde yer aldılar. Çadır kentlerde kurulan AYT ve TYT kurslarında görev almak üzere şu an hala oraya giden öğretmenlerimiz var. Hatta şu an 2-3 öğretmenimiz deprem bölgesine gitmek için sıra bekliyorlar. Hem maddi hem manevi olarak bizler elimizden geldiğince destek oluyoruz" ifadelerini kullandı.



Depremzede öğrencilerin kıyafet, kırtasiye, okul servisi ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra bir de nakdi yardım başlattıklarını söyleyen Çakmak, 26 bin 310 lira toplandığını ve Bayburt Valiliğinin deprem hesabına yatırıldığını sözlerine ekledi. Okuldaki tüm öğrencilerin az çok demeden yardım kampanyasına destek sunduğunu aktaran Çakmak, "Velililerimize duyuru yaparak, biraz kıyafet topladık. Okulumuza gelen yaklaşık 10 depremzede öğrencimiz var. Bu öğrencilerimizin her türlü ihtiyacını giyim olsun, kırtasiye olsun karşıladık. Hatta servis ayarlayarak çocuklarımızın buraya gelmeleri noktasında yardımcı olmaya çalıştık. Bununla birlikte yaptıklarımızı yeterli görmeyip bir de para toplayalım dedik ve bir kampanya başlattık. Velilerimizin olduğu sınıf gruplarında duyurumuzu yaptık ve öğrencilerimizle beraber ailelere zarflar gönderdik. Zarfların üzerine yardımın niçin yapıldığına, nereye yapılacağına dair notlar yazdık. Yaklaşık 18 ortaokul şubemiz ve 4 tane imam hatip şubemiz var, toplamda 450 öğrencimiz var. Bu 450 öğrencimizin aileleri zarflara miktarları yazarak gönderdiler. Bizler de paraları komisyon marifetiyle saydık ve Bayburt valiliğinin deprem hesabına yatırdık" diye konuştu.