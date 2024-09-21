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Dünya
AA 21.09.2024 00:18

İsrailli işgalciler Filistinli köylülere saldırarak suya ulaşmalarını engelledi

Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailli yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde Filistinli bir köy topluluğuna saldırarak köy sakinlerinin orada bulunan kaynaktan su almasını engelledi.

İsrailli işgalciler Filistinli köylülere saldırarak suya ulaşmalarını engelledi
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

Bedevi Haklarını Savunma Örgütü (BEYDER) tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun koruması altındaki bir grup İsrailli yerleşimcinin, Nablus ilinin doğusundaki Beyt Furik bölgesinde yer alan Hirbetu Tana'ya saldırarak vatandaşların oradaki kaynaktan içme suyu almasını engellediği belirtildi.

Açıklamada, gaspçı yerleşimcilerin, Filistinlilerin Hirbetu Tana yakınındaki Ayn el-Fevka kaynağına ulaşmasını engellerken, geçen günlerde de Ayn et-Tahta kaynağının kontrolünü ele geçirdiği aktarıldı.

Örgütün açıklamasında, İsrailli yerleşimcilerin yıllarca koyun çobanlarını, çiftçileri ve arazi sahiplerini sudan faydalanmaktan mahrum bırakarak koyun çobanlarının göç etmesine neden olduğu ifade edildi.

Gaspçı İsrailli yerleşimciler, Batı Şeria'da Filistinlilere biber gazı ve taşlarla saldırdı

Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailli yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah ilinde Filistinlilere biber gazı ve taşlarla saldırması sonucunda 1 kadın ile 2 çocuğun yüzünde yanıklar oluştu.

Görgü tanıkları yaptıkları açıklamada, gaspçı yerleşimcilerin Ramallah şehrinin kuzeyindeki Deyr Nizam köyü yakınlarında Filistinlilere biber gazı sıkması sonucunda iki çocuk ve bir kadının yüz bölgesinde yanıklar oluştuğunu söyledi.

Olayda yaralananların tedavi için Biir Zeyt beldesindeki hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Görgü tanıkları ayrıca yerleşimcilerin Filistinlilerin araçlarına da biber gazı ve taşlarla saldırdığını ifade etti.

Um Safa Köy Meclisi Başkanı Mervan Sabah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Um Safa köyü ve çevre köylerin arazileri üzerine daha önce gasbedilerek kurulmuş "Ateret" yerleşiminden İsraillilerin, köyün paralelindeki caddede bulunan Filistinlilere ait araçlara taşlarla saldırdığını dile getirdi.

Saldırıda bazı araçların camlarının kırıldığını aktaran Sabah, olayda yaralanan olmadığını kaydetti

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