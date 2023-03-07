Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Diyarbakır'da 308 personelle sahada çalışmalar yürüten Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, şu ana kadar çocuk ve yetişkinlerin bulunduğu 34 bin 382 depremzedeye psikososyal destek hizmeti sundu.

Kentte kurulan çadır kent, Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlar, hastaneler ve mobil ekiple 8 alanda hizmetlerini sürdüren ekipler, çocukların deprem psikolojisini atlatması için çeşitli etkinlikler yapıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Ayşe Nur Baysal, personelinin 24 saat sahada bulunduğunu söyledi.

Çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler yaptıklarını belirten Baysal, "Oyun terapileri, drama, tiyatro etkinlikleri, sinema ve sportif aktivitelerle çocukları adapte etme çalışmalarımız devam etmektedir. Bu yaraları hep birlikte saracağız. Biz birlikte güçlüyüz" dedi.

Diyarbakır-Silvan kara yolunda kurulan çadır kentte kalan depremzede çocuklarla yüz boyama etkinliği yapan sosyal hizmet uzmanı Esra Basravi de depremin ilk anından beri sahada aktif görev yaptıklarını kaydetti.

Çocuklara yönelik yürüttükleri çalışmalara değinen Basravi, şöyle konuştu:

"Depremden dolayı çocuklar travma yaşadı. Bu sebeple çocukların bu travma sonrası streslerini en aza indirebilmek için elimizden gelen çalışmaları alanda sağlıyoruz. Öncelikle çocuklarla bir güven ilişkisi sağlamamız lazım. Bu nedenle ilk olarak yüz boyama ya da boya etkinlikleri yapıyoruz. Her çocuk depremden aynı seviyede etkilenmiyor. Gerekli gördüğümüz takdirde İl Sağlık Müdürlüğüne sevk ediyoruz."



"Devletimizden Allah binlerce kez razı olsun"

Çadır kentte kalan 10 yaşındaki Sümeyye Erdem, yapılan etkinliklerin çok eğlenceli geçtiğini anlattı.

Torunlarını oyun çadırına getiren Hatice Yaprak da çadır kentte bütün ihtiyaçlarının karşılandığını aktararak, "Çok şükür, Allah razı olsun. Çocuklarımızla da ilgileniyorlar. Devletimizden Allah binlerce kez razı olsun. Devletimize, Aile ve Sosyal Hizmetleri İl Müdürlüğü ekiplerine çok teşekkür ediyoruz" dedi.