Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı 17:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da uyuşturucu operasyonu
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Yunusemre İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada farklı miktarlarda uyuşturucu madde, hassas terazi ve uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
Etiketler: Manisa Uyuşturucu
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