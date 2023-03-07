Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı 17:32Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kütahya'nın Domaniç Dağı'na mart karı
Kütahya'nın Domaniç Dağı'nda sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, aralıklarla devam ediyor.
Kütahya'nın Domaniç ilçesini Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlayan 1500 rakımlı Kocayayla mevkisinde kar, aralıklarla etkili oluyor.
Karayolları görevlileri, güzergahta tuzlama çalışması yapıyor. Trafik ekipleri de sürücülere kış lastiği olmadan yola çıkmamaları, yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları uyarılarında bulundu.
Bölgede kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreye ulaştı.
Etiketler: Kütahya Kar Yağışı Hava Durumu
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