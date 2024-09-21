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TRT Haber 21.09.2024 00:21

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcılığı'na Adil Çalışkan atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bazı kamu kurumları ile görevden alınma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcılığı'na Adil Çalışkan atandı

Buna göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran görevden alındı, yerine Sosyal Yardımlar Genel Müdürü Adil Çalışkan atandı. Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'ne ise Alparslan Çevik getirildi.

Kadının Statüsü Genel Müdürü Süreyya Erkan, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü de Yasin Akar oldu.

Aynı bakanlıkta bazı genel müdür yardımcılığı görevlerine de atamalar yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi Kamil Yeşil görevden alındı, Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı'nın ataması gerçekleştirildi.

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Resmi Gazete Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Recep Tayyip Erdoğan
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