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TRT Haber 21.09.2024 00:15

DMM'den 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi"ne yönelik haberlere ilişkin açıklama

DMM, 14 Eylül'de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile mevcutta bulunan 10 yıl tahdidinin kaldırıldığını, süresiz olarak eski Cumhurbaşkanlarının koruma hizmetlerinin Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı tarafından yapılmasına karar verildiğini bildirdi.

DMM'den 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi"ne yönelik haberlere ilişkin açıklama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde eski Cumhurbaşkanlarının korunmasına ilişkin değişiklikle ilgili manipülatif haberlerin yapıldığının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmeden önce yürürlükte bulunan Cumhurbaşkanlığı iç mevzuatına göre eski Cumhurbaşkanlarının koruma hizmetlerinin, görevden ayrılmalarından itibaren 10 yıl boyunca Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığınca yerine getirildiği, bu sürenin sonunda ise koruma hizmeti görevinin, eski Cumhurbaşkanının ikamet ettiği il valiliğine devredildiği anımsatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

Bazı basın yayın organlarında, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde eski Cumhurbaşkanlarının korunmasına ilişkin değişiklikle ilgili manipülatif haberler yapıldığı tespit edilmiştir.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmeden önce yürürlükte bulunan Cumhurbaşkanlığı iç mevzuatına göre; eski Cumhurbaşkanlarının koruma hizmetleri, görevden ayrılmalarından itibaren 10 yıl boyunca Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığınca yerine getirilmekteydi. 10 yılın sonunda ise koruma hizmeti görevi, eski Cumhurbaşkanının ikamet ettiği il valiliğine devredilmekteydi.

14 Eylül 2024’te Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle mevcutta bulunan 10 yıl tahdidi kaldırılmış, süresiz olarak eski Cumhurbaşkanlarının koruma hizmetlerinin Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı tarafından yapılmasına karar verilmiştir.

Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin görevdeki Cumhurbaşkanı tarafından her zaman değiştirilebileceği göz önünde bulundurulduğunda, alınan kararın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın şahsıyla bir ilgisinin bulunmadığı açıkça görülmektedir.

Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı personelinin tamamı, Emniyet Genel Müdürlüğü personelinden oluşmakta olup ayrıca bir koruma personeli bulunmamaktadır.

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