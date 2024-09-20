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TRT Haber 20.09.2024 21:36

İletişim Başkanlığı, "Türkiye, İsrail'le ticaret yapmaya devam ediyor" iddiasını yalanladı

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "İsrail İstatistik Enstitüsüne göre Türkiye, İsrail'le ticaret yapmaya devam ediyor" iddiasının doğru olmadığını, 2 Mayıs itibarıyla İsrail'le ilgili ihracat ve ithalat işlemlerinin tüm ürünleri kapsayacak şekilde durdurulduğunu açıkladı.

İletişim Başkanlığı, "Türkiye, İsrail'le ticaret yapmaya devam ediyor" iddiasını yalanladı

DMM'den bazı basın organlarında konuya ilişkin yer alan iddiayla ilgili açıklama yapıldı.

"İsrail İstatistik Enstitüsüne göre Türkiye, İsrail'le ticaret yapmaya devam ediyor' iddiası doğru değildir. Türkiye Cumhuriyeti, 2 Mayıs 2024 tarihinde İsrail'le ilgili ihracat ve ithalat işlemlerini tüm ürünleri kapsayacak şekilde durdurmuştur." ifadesine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye, İsrail'in saldırılarını durdurmaya yönelik politikalarının bir devamı olarak İsrail ile ticareti 7 Ekim tarihinden sonra, aylık ticaret rakamlarından görülebileceği gibi önce yavaşlatmıştır. Akabinde 9 Nisan 2024 tarihinden itibaren 54 grupta, 1019 farklı üründe Türkiye'den İsrail'e ihracatı durdurmuştur. 2 Mayıs 2024 tarihinden sonra ülkemizden İsrail'e yönelik ihracat ve ithalat için tescil edilmiş hiçbir gümrük beyannamesi veyahut İsrail'den ülkemize ulaşan hiçbir İsrail sevkiyatı bulunmamaktadır. İsrail için gümrük sistemi kapalıdır. İhracat ve ithalat rakamları, her ay Türkiye İstatistik Kurumu tarafından da şeffaf olarak yayımlanmaktadır.

İletişim Başkanlığı, "Türkiye, İsrail'le ticaret yapmaya devam ediyor" iddiasını yalanladı

Diğer taraftan, Filistin Milli Ekonomi Bakanlığının onay verdiği ve Filistin topraklarındaki ihtiyaçlara yönelik sevkiyat, Filistin Milli Ekonomi Bakanlığının kontrolünde ve Filistin varışlı olduğu teyit edilerek gerçekleşmektedir. Bu malların münhasıran Filistin tarafından kullanıldığı, Filistin Milli Ekonomi Bakanlığı tarafından da müteaddit defalar açıklanmış bulunmaktadır."

İletişim Başkanlığı, "Türkiye, İsrail'le ticaret yapmaya devam ediyor" iddiasını yalanladı

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