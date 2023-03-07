Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı 19:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da polis kadınlara çiçek hediye etti
Adana'nın Seyhan ilçesinde polis ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara karanfil dağıttı.
İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, Atatürk Parkı'na kurdukları çadırlarda kalan depremzedeleri ziyaret etti.
Afetzedeler ve parkta yürüyüş yapan kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan polis, karanfil hediye etti.
Etiketler: Adana
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