Az Bulutlu 15.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 21.09.2024 00:31

Katil İsrail'in saldırısında Hizbullah'ın komutanlarından İbrahim Akil öldü

Hizbullah, İsrail'in Beyrut'a düzenlediği saldırıda üst düzey komutanlarından İbrahim Akil'in öldüğünü duyurdu.

Katil İsrail'in saldırısında Hizbullah'ın komutanlarından İbrahim Akil öldü

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun, başkent Beyrut'un güneyine düzenlediği hava saldırısında 14 kişinin öldüğünü açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in Beyrut'un güney banliyösüne düzenlediği saldırıda çoğu çocuk ve kadın 14 kişinin öldüğü belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında yaralı sayısı güncellenmedi ancak daha önceki açıklamada 9’u ağır olmak üzere 66 kişinin yaralandığı ifade edilmişti.

Saldırıda yıkılan binaların enkazını kaldırma çalışmalarının sürdüğü vurgulandı. Hizbullah, İsrail'in Beyrut'a düzenlediği saldırıda üst düzey komutanlarından İbrahim Akil'in öldüğünü duyurdu.

Katil İsrail saldırmaya devam ediyor

Lübnan resmi ajansı NNA'nın daha önceki haberinde, İsrail ordusunun Beyrut'un güneyindeki Camus bölgesinde bir konuta F-35 tipi savaş uçağıyla hava saldırısı düzenlediği ve saldırıda ilk belirlemelere göre 5 çocuğun öldüğü belirtilmişti.

Güney banliyölerde İsrail saldırısının olduğu yerde bulunan Sivil Savunma ve Kızılhaç çalışanları ile sağlık görevlileri, bölge sakinlerinden saldırı alanına gitmemelerini, yolları boşaltmalarını, toplanmamalarını, kurtarma operasyonlarına yer açmalarını istemişti.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana taraflar arasında zaman zaman şiddetlenen çatışmalar yaşanıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde 42 binden fazla Filistinlinin ölümüne yol açtığı ve Uluslararası Adalet Divanında soykırım suçlamasıyla yargılandığı tabloda uluslararası toplum, Tel Aviv'in Lübnan'a saldırılarıyla patlak verebilecek yeni bölgesel bir savaş tehdidine karşı uyarıda bulunuyor.

ETİKETLER
Lübnan Hizbullah İsrail
Sıradaki Haber
İsrailli işgalciler Filistinli köylülere saldırarak suya ulaşmalarını engelledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:50
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
00:40
Türkiye Kültür Yolu Festivali bugün Ankara'da başlıyor
00:30
Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık adımları
00:47
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcılığı'na Adil Çalışkan atandı
00:23
İsrailli işgalciler Filistinli köylülere saldırarak suya ulaşmalarını engelledi
00:13
DMM'den 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi"ne yönelik haberlere ilişkin açıklama
Başkentte "Yöresel Ürünler ve Yemek Şenliği" başladı
Başkentte "Yöresel Ürünler ve Yemek Şenliği" başladı
FOTO FOKUS
Trabzon'da dere taştı, o anlar kameraya böyle yansıdı
Trabzon'da dere taştı, o anlar kameraya böyle yansıdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ