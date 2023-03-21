Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı 16:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kemalpaşa'da depremde yaşamını yitirenler anısına fidan dikildi
Kemalpaşa'da 21 Mart Ormancılık Günü ve Orman Haftası dolayısıyla fidan dikim programı gerçekleştirildi.
Programda öğrencilerle birlikte fidan dikimi yapıldı. Oluşturulan alana 6 Şubat Deprem Şehitleri Ormanı adı verildi.
Kemalpaşa Ulucak Orman İşletme Şefliği bölgesinde gerçekleştirilen fidan dikim programına Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Aktekin ile orman işletme şefleri, orman teşkilat mensupları, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Etiketler: İzmir
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