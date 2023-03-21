Din İşleri Yüksek Kurulunun internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Ramazan orucunu tutmakla yükümlü olduğu halde tutmamış veya bir mazeretten dolayı tutamamış kişiler, öncelikle tutmadıkları oruçların sayısını belirler. Bu oruçlarını, oruç tutmanın yasak olduğu bayram günlerinin dışındaki günlerde kaza ederler.

Tutulacak her kaza orucuna, “Üzerimde borç olan ilk orucun kazasına…” diye niyet edilmesi uygundur.

Kaza oruçları nasıl hesaplanır?

Kazaya kalan oruçların hesaplanmasında ise iki durum söz konusudur.

- Kişi, mükellef olduğundan beri hiç oruç tutmamış olabilir. Bu durumda ergenlikten itibaren geçen her yıl itibarıyla bir kameri ay hesabı ile oruçlarını tutar. (29 veya 30 gündür; ihtiyaten 30 gün tercih edilmesi uygundur)

- Kişi, mükellef olduktan sonra bazı oruçları kazaya bırakmış olabilir. Bu durumda mümkün mertebe tutulmayan oruçların sayısı hesaplanıp gününe gün kaza edilir.

Orucunu mazeretsiz olarak terk eden kimselerin kaza yanında tövbe ve istiğfar etmesi de gerekir.