Parçalı Bulutlu 17.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 19.10.2023 16:34

Keban'da çiftçilere yüzde 75 hibeli tohum desteği

Keban ilçesinde 47 çiftçiye yüzde 75 hibeli sertifikalı ekmeklik buğday tohumu dağıtıldı.

Keban'da çiftçilere yüzde 75 hibeli tohum desteği
[Fotograf: AA]

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen tohum dağıtım töreninde konuşan Kaymakam Furkan Atalık, ilçede 47 çiftçiye yaklaşık 7 ton sertifikalı ekmeklik buğday tohumu dağıtacaklarını belirtti.

Bereketli bir yıl olmasını dileyen Atalık, "Bu tür faaliyetleri yaygınlaştırarak, vatandaşlarımızın ve çiftçilerimizin kullanımına sunacağız. Gelecek yıllar bu miktarı inşallah artırarak çiftçilerimizin faydalanması için elimizden geldiğince destek olacağız." dedi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Ali Kılıç de iki yıldan beri bu tohumu ilde yaygın bir şekilde kullandıklarını belirterek, "Geçen yıl sahadan edindiğimiz verilere göre sulu tarım arazilerinden dekara 700 kilogram, kuru alanlardan ise dekarda 400 kilogram verim aldık. Çiftçilerimize bu anlamda katkı sağladığımız için memnunuz." ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ziyaddin Seçkin de bir konuşma yaptı.

ETİKETLER
Elazığ Tarım ve Orman Bakanlığı
Sıradaki Haber
Malatya'daki büyükşehir marketlerinde en az 1000 ürün yıl sonuna kadar maliyetine satılacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:24
Arap ülkelerinin Brüksel'deki Büyükelçileri, AB'yi İsrail'e karşı harekete geçmeye çağırdı
17:15
Sahte kimlik ve basın kartıyla yakalanan kişi gözaltına alındı
17:14
Bal yeme yarışmasında 2 dakikada 1 kilogram bal yedi
17:15
Açık liseye geçiş yüzde 72 azaldı
17:06
Pençe Kilit şehidi Alican Güneş'e son görev
17:03
Türk gazetecilerin bulunduğu Sderot’a roket düştü
Kop Dağı'nda sonbahar
Kop Dağı'nda sonbahar
FOTO FOKUS
Gazze sınırındaki çatışmalar canlı yayında
Gazze sınırındaki çatışmalar canlı yayında
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ