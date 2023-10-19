Keban'da çiftçilere yüzde 75 hibeli tohum desteği

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen tohum dağıtım töreninde konuşan Kaymakam Furkan Atalık, ilçede 47 çiftçiye yaklaşık 7 ton sertifikalı ekmeklik buğday tohumu dağıtacaklarını belirtti.

Bereketli bir yıl olmasını dileyen Atalık, "Bu tür faaliyetleri yaygınlaştırarak, vatandaşlarımızın ve çiftçilerimizin kullanımına sunacağız. Gelecek yıllar bu miktarı inşallah artırarak çiftçilerimizin faydalanması için elimizden geldiğince destek olacağız." dedi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Ali Kılıç de iki yıldan beri bu tohumu ilde yaygın bir şekilde kullandıklarını belirterek, "Geçen yıl sahadan edindiğimiz verilere göre sulu tarım arazilerinden dekara 700 kilogram, kuru alanlardan ise dekarda 400 kilogram verim aldık. Çiftçilerimize bu anlamda katkı sağladığımız için memnunuz." ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ziyaddin Seçkin de bir konuşma yaptı.