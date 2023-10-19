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Güncel
AA 19.10.2023 15:51

Malatya'daki büyükşehir marketlerinde en az 1000 ürün yıl sonuna kadar maliyetine satılacak

Malatya Büyükşehir Belediyesinin Esenlik marketlerinde en az 1000 ürün yıl sonuna kadar maliyetine satılacağı bildirildi.

Malatya'daki büyükşehir marketlerinde en az 1000 ürün yıl sonuna kadar maliyetine satılacak

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı indirim çağrısına Malatya Büyükşehir Belediyesi Esenlik marketler de katıldı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Esenlik İmar İnşaat ve Ticaret AŞ bünyesinde bulunan 37 markette, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın talimatı doğrultusunda Cumhuriyetin 100. yılına özel en az 1000 üründe yıl sonuna kadar maliyetine satış yapılması kararı alındı.

Fahri Kayahan Caddesi'nde bulunan Esenlik marketi ziyaret eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, ürünlerin etiket fiyatlarını inceledi.

Ürünlerdeki indirimler hakkında bilgi alan Başkan Gürkan, şunları kaydetti:

"Esenlik Şirketi Malatya'mızın, halkın şirketidir. Esenlik Şirketi aynı zamanda tüm piyasada fiyatları regüle eden bir şirketimizdir. Bugün itibariyle Cumhurbaşkanımızın çağrısına icabet ederek Esenlik Şirketi'mizde bin üründe maliyetine satışa gitmiştir. Yani kaç liraya alınmışsa halka arzı sağlanmıştır. Bin ürünümüzde de bundan sonra yıl sonuna kadar maliyetine satışlara devam edilecektir. Vatandaşımızın bu ekonomik yapı içerisindeki ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında Esenlik Şirketi üzerine düşen görevi yapmıştır. Yapmaya da devam edecektir. Tüm Malatya halkına hayırlı, uğurlu olsun"

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