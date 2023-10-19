Erzurum ve Ağrı'da karla mücadele ekipleri kışa hazır

Erzurum ve Ağrı illeri ile Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki şehirlerin bir kısmının içinde bulunduğu 2 bin 217 kilometre yol ağından sorumlu olan Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü ekipleri, yılın 6 ayı karla kaplı coğrafyada görev yapıyor.

Ekipler karda kullanacakları ekipmanların ve bakım evlerinin hazırlıklarını tamamladı.

Karayollarında görevli 353 personel, en düşüğü 1160 metre rakımdaki Pirinkayalar, en yükseği 2885 metre rakımdaki Palandöken olmak üzere 27 dağ geçidinde, yolları sürekli açık tutmak için çalışma yapacak.

Mahsur kalanlar bakımevlerinde misafir edilecek

Karla mücadelenin önemli noktalarından bakımevlerinde ise yolda mahsur kalanlar için dinlenme odaları, sıcak su ve yeme-içme hizmeti sağlanacak.

Karayolları 12. Bölge Müdürü Yüksel Oğuzhan, ekiplerin kar ve buzla mücadele hazırlıklarını tamamladığını, kış sezonunda 7 gün 24 saat esaslı çalışma yapacaklarını söyledi.

Erzurum ve Ağrı'da 5 şube merkezi ve 19 bakımevinde personelin, kar yağışının sona ereceği güne kadar karla mücadele çalışmasına devam edeceğini bildiren Oğuzhan, bu kapsamda 152 aracın hazır hale getirildiğini, 20 bin 560 ton tuzun kullanılmasının planlandığını belirtti.

Oğuzhan, bölgede tipinin yolları kapatmasına engel olan kar siperlerinin yenilendiğini anlattı.

Kar timlerine helva ve kuru üzüm dağıtılıyor

Yollarda 7 kar püskürtme aracının kullanılacağını kaydeden Oğuzhan, "Personelimiz 7 gün 24 saat görev mahallinde olacak. Arkadaşlarımızın enerjilerinin düşmemesi için 2,5 ton helva, 1,5 ton kuru üzüm dağıtımı gerçekleştiriliyor. Ayrıca arkadaşlarımıza maskeler, eldivenler ve kış şartlarına uygun kıyafetler de dağıtılıyor" diye konuştu.

Sürücülerin araçlarında kış hazırlıklarını yapması gerektiğini vurgulayan Oğuzhan, "Bölge sakinleri kar yağışına alışkın, diğer bölgeler gibi fazla sıkıntı olmuyor. Ancak yine araçlarını, kar lastiklerini şimdiden hazırlamaları, çekme halatı ve diğer takoz dediğimiz ekipmanlarını yanlarında bulundurmalarını rica ediyoruz. Bu noktada biz kolluk kuvvetleriyle de irtibatlı çalışmaktayız" dedi.

Oğuzhan, yolda mahsur kalanların acil yardım talebi için "Alo 159" hattını kullanmaları gerektiğini belirterek, "Yollarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için ilimiz kriz merkezi ve AFAD ile organize bir şekilde bu yılki kar mücadelesini inşallah sorunsuz olarak atlatmak için tüm planlarımızı yaptık" diye konuştu.