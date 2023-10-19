Diyarbakır Kulp'ta çocuklar için etkinlik düzenlendi

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın hazırladığı program kapsamında İlçe Stadyumunda yapılan etkinlikte çocuklar eğlendi.

Programda, palyaço ve animasyon gösterileri ile futbol, basketbol, voleybol, okçuluk, halat çekme, çuval yarışları, eğitsel ve eğlenceli parkur yarışmaları gibi sportif etkinlikler yer aldı.

Demir adam ve palyaçolarla keyif dolu bir gün geçiren öğrencilerin yüzleri palyaçolar tarafından boyandı.

Programda çocuklarla ilgilenen Büyükşehir Belediyesi eğitmenleri, öğrencilere pamuk şekeri ikram etti.

Büyükşehir Belediyesi'nin "Mahallemde Şenlik Var" etkinliği diğer ilçelerde de yapılacak.