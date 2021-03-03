Ülkede Yunus Emre Enstitüsünün faaliyete geçtiği 2010 yılından bu yana gerçekleştirilen Türkçe kursları ile 4.718 kişi Türkçe öğrendi.

Mart ayında başlayacak ve dijital ortamda gerçekleşecek kurs için ise 8 bin başvuru alındı.

Yunus Emre Enstitüsü, 2021’in Yunus Emre ve Türkçe Yılı ilan edilmesine ithafen bir de kampanya başlattı.

“Türkçe kursuna katıl, Türkiye’ye uç”

Mart ayında başlayacak kurs sonunda yapılacak olan sınavlarda ilk 30’a giren katılımcılara Türkiye uçak bileti hediye edilecek.

Kurslar Mart ayında başlayacak, haftada 3 gün, toplam 72 saat olacak. Kursu başarı ile tamamlayan kursiyerlere katılım belgesi verilecek. Dijital olarak verilecek kursu tamamlayan kursiyerler seviyelerine göre Türkçe öğrenmeye devam edebilecekler.

2009 yılından beri Türkiye'yi tanıtıyor

Yunus Emre Enstitüsü 2009 yılından beri Türkiye’yi, Türk dilini, tarihini, kültürünü ve sanatını tanıtmak amacıyla yurt dışında hizmet veriyor.

Dünyada 60 merkezi bulunan Yunus Emre Enstitüsünün Türkçe öğretimi, kültür-sanat etkinlikleri, Türkoloji projeleri, bilimsel iş birliği anlaşmaları ve kültürel diplomasi gibi farklı alanlarda çalışmaları bulunuyor.