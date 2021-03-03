Haber Giriş: 3 Mart 2021 Çarşamba 17:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kamu bankalarının mesai saatleri güncellendi... Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank çalışma saatleri...
Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank'ın mesai saatleri yeniden düzenlendi. Bankalar ne zaman açılıyor? Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank çalışma saatleri...
Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank'ın mesai saatleri yeniden düzenlendi.
Bankaların yarından itibaren şubelere müşteri kabul saatleri 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 olarak güncellendi.
Kamu bankaları, kontrollü normalleşme kapsamında mesai saatlerini yarından itibaren yeniden düzenledi.
Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank'ın yarından itibaren şubelere müşteri kabul saatleri 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 olarak güncellendi.
Kamu bankaları, salgın sebebiyle 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında müşteri kabul ediyordu.
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