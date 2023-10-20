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Güncel
AA 20.10.2023 14:40

Kayseri'ye canlı hayvan borsası ve pazar yeri açılacak

Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, yarın hizmete açılacak canlı hayvan borsası ve pazar yeri ile kent ekonomisine yıllık 20 milyar lira katkı sağlayacaklarını bildirdi.

Kayseri'ye canlı hayvan borsası ve pazar yeri açılacak
[Fotograf: AA]

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, yazılı açıklamasında, Karpuzatan bölgesinde bulunan canlı hayvan pazarının hem fiziki hem de kapasite olarak kentin ihtiyaçlarını karşılayamadığını tespit ettiklerini belirtti.

Bu nedenle ilde kamu kurum ve kuruluşlarıyla canlı hayvan pazar yeri ve borsası projesini hazırladıklarını aktaran Bağlamış, İç Anadolu'nun en modern ve en büyük pazarını şehre kazandıracaklarını anlattı.

Bağlamış, canlı hayvan pazarı ile bazı bölgelerde kontrolsüz ve dağınık yapılan hayvan satışlarının düzenli hale getirilmesini, çevre ve görüntü kirliliğinin önlenmesini, denetlenebilir ve güvenli pazar ortamı oluşturulmasını, alıcı ve satıcının bilinen sabit bir alanda buluşturulmasını sağlayacaklarını belirtti.

Proje ile üreticinin pazara kolay ulaşımı ve fiyat öngörülebilirliği sayesinde üretimin artacağını da vurgulayan Bağlamış, şunları kaydetti:

"Kayseri, besilik hayvan üretiminde de üst sıralara çıkacaktır. Hayvan pazar yeri ve borsamız tam kapasite ile çalıştığında ilimiz ekonomisine yıllık 20 milyar TL'lik katkı sağlayacaktır. Yıllık 350 bin büyükbaş, 550 bin küçükbaş hayvan satışı gerçekleşecektir. Şehrimize hayırlı, uğurlu olsun. Bu projeyi hayata geçirirken buradan bir söz daha verip yeni hedef koymak istiyorum, Kayseri'mize bir et borsası kurmak için de fizibilite çalışmalarımız başlamış durumda. Yeni hedefimiz Kayseri'mize yakışır et borsası kurmak."

Projenin 30 bin metrekare alan üzerine kurulduğunu aktaran Bağlamış, buranın günlük 1000 büyükbaş ve 1500 küçükbaş hayvan kapasitesine sahip olacağını belirtti.

Elagöz Mahallesi'nde faaliyet gösterecek tesisin yarın açılacağını ifade eden Bağlamış, komplekste misafirhane, hayvan dinlendirme yerleri, yem deposu, hayvan satış yerleri, idari bina, sosyal donatılar, lokanta, kafeterya, çay ocağı ve 100 kişilik satış salonu bulunduğunu sözlerine ekledi. 

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