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Güncel
AA 20.10.2023 14:17

Eskişehir'de kaçakçılık operasyonlarında 21 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de son bir ayda kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen 18 operasyonda 21 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Eskişehir'de kaçakçılık operasyonlarında 21 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, vergi kaybının önlenmesi, halk sağlığının korunması ve haksız kazancın engellenmesi amacıyla kaçak ürünleri piyasaya sürmeye çalışanlara yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, kent genelinde düzenlenen 18 operasyonda 1 milyon dal boş makaron, 250 bin dal sarılmış sigara, 21 bin 600 paket gümrük kaçağı sigara, 510 kilogram gümrük kaçağı tütün, 330 elektronik sigara, 150 litre kaçak ve sahte alkol, 56 gümrük kaçağı matkap, 30 kilogram kaçak nargile tütünü, 32 kaçak cep telefonu ile 6 sigara sarma makinesine el konuldu.

Yakalanan 21 şüpheli hakkında ise yasal işlem yapıldığı bildirildi.

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