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Güncel
AA 20.10.2023 14:14

Kangal'da çiftçilere indirimli buğday tohumu desteği

Sivas'ın Kangal ilçesinde çiftçilerin indirimli tohumluk buğday alması için protokol imzalandı.

Kangal'da çiftçilere indirimli buğday tohumu desteği

Kangal Ziraat Odasından yapılan açıklamaya göre, protokol imza törenine, Kangal Ziraat Odası Başkanı Basri Çoban ve anlaşma sağlanan firma yetkilisi Nurdoğan Zengin katıldı.

İmza törenin ardından konuşan Çoban, çiftçilere fayda sağlayacak çalışmalar yapmaya devam ettiklerini belirtti.

Bu kapsamda çiftçilerin 1200 ton buğday tohumunu uygun fiyattan temin edeceğini aktaran Çoban, "Anlaşmamızı gerçekleştirdik ve odamızdan tohumluk talep eden çiftçilerimizin kapılarına kadar bırakıyoruz. Bankalarla yaptığımız anlaşmalar doğrultusunda da sıfır faizli 4-5 ay vadeli satışlarımız devam etmektedir" ifadesini kullandı.

Kangal Ziraat Odası Tarım Marketi'nde satışa sundukları tüm tohumlukların deneme ekimlerini yaptıklarını aktaran Çoban, şunları kaydetti:

"Bölgemize uyumlu tohumlar seçiyoruz. Şu an satışa çıkardığımız tohumlukları 2 yıl bölgemizde ektik ve denedik. Kuraklığa dayanıklı, yüksek verimli, hastalıklara karşı dirençli ve özellikle pas hastalığına karşı da direnci olan bir tohum türüdür. Deneme yapmadan çiftçilerimize tohumluk satışına sıcak bakmıyoruz. Çünkü ürünü test etmemiz, verimi ve hastalıklara karşı direncini görmemiz gerekiyor"

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