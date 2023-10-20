Açık 20.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 20.10.2023 14:27

Amasya'da Filistin için kermes düzenlendi

Amasya İl Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı Amasya Kadın Kolları tarafından, geliri Filistin'e bağışlanmak üzere kermes düzenlendi.

Amasya'da Filistin için kermes düzenlendi

Sultan Bayezid Camisi'nin avlusunda düzenlenen kermeste, kadınların hazırladığı ürünler ve el işleri satışa sunuldu.

Kermese İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, Amasya Valisi Yılmaz Doruk'un eşi Meral Doruk, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Doruk, İsrail'i saldırılarından dolayı kınayarak, "Böyle savaşlar son bulsun, çocuklar ölmesin. Kimseye bir şey olmasın artık. Sürekli savaşlar dolayısıyla hayır yapmak, yardımlaşmak istemiyoruz artık, inşallah son olur." dedi.

Pazar gününe kadar açık olacak kermesten elde edilecek gelir, Türkiye Diyanet Vakfı Amasya Şubesi tarafından Filistin'e ulaştırılacak.

ETİKETLER
Amasya
Sıradaki Haber
Eskişehir'de kaçakçılık operasyonlarında 21 şüpheli yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:33
Depremde 38 kişiye mezar olan Emek Apartmanı kaçak yapılmış
15:32
BM: Gazze'de hayatını kaybeden BM çalışanlarının sayısı 16'ya yükseldi
15:25
Denklik işlemlerinde dil belgesi zorunlu hale getirildi
15:13
İsrail'e 7 Ekim'den bu yana bin ton silah ve cephane geldi
15:25
TAG Otoyolu'nda minibüs devrildi: 5 ölü, 5 yaralı
15:15
Kentsel dönüşüm düzenlemesi Meclis Başkanlığı'na sunuldu
Gazze'de bombalanan caminin enkazında bir Filistinli öğle ezanını okudu
Gazze'de bombalanan caminin enkazında bir Filistinli öğle ezanını okudu
FOTO FOKUS
İsrail'den yeni hava saldırısı
İsrail'den yeni hava saldırısı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ